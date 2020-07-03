Время приливов при менопаузе может говорить о риске инфаркта и инсульта

03.07.2020, 21:15, Разное



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Самые известные проявления менопаузы – приливы (ощущение жара) и ночная потливость. Их называют вазомоторными симптомами, поскольку они связаны с характером работы сосудов. В новом обзоре, который опубликован в American Journal of Obstetrics and Gynecology, авторы показали, как связано время появления этих симптомов с риском сердечно-сосудистых болезней. Они проанализировали 25 проведенных ранее исследований, в которых участвовали более 500 женщин.

Приливы и потливость обычно присутствуют в период перименопаузы, когда организм перестраивается. Позже, когда начинается полноценная менопауза, они исчезают. Ученые из Квинсленского университета (University of Queensland) показали, что у женщин, у которых эти симптомы сохраняются во время менопаузы, риск развития инсульта, инфаркта и стенокардии увеличивается на 70%.

Если вазомоторные симптомы развиваются до менопаузы, это, согласно исследованию, утверждает о повышении риска развития инфарктов и инсультов на 40%.

Еще одной находкой исследователей было то, что у женщин любого возраста, которые испытывают вазомоторные симптомы, повышен риск несмертельных инфарктов и инсультов.