Мнение: ЕГЭ под ковидом

03.07.2020, 21:00, Разное

А у нас ведь тем временем ЕГЭ в разгаре! С мест рапортуют, что нынче эта и без того довольно садистская процедура обставлена с особым садистским шиком – спасибо “коронавирусу” и связанному с ним непреходящему бюрократическому экстазу. Несчастных детей заставляют сидеть все 4 часа в масках (!) и перчатках (!!). И это – в школьных классах в июле, которые, как известно, кондиционерами в массе своей не оборудованы. Если школьник или школьница, одурев и вспотев, как мышь, пытается от маски избавиться – на них орут и грозятся “вывести с экзамена”.

Впрочем, учителя, надзирающие за процессом, в положении не лучшем – они тоже поголовно в масках и в перчатках, тоже обливаются потом. Все как положено в садомазо-играх – садизм взаимный.

Вопрос “зачем?”, естественно, никто даже не пытается задавать – ковидо-верующие мигом затопчут, Святой Ковид нынче за бога, причем языческого – то есть страшного и карающего. Тем более, что у них тут и вовсе универсальная отмазка, под соусом которой можно инициировать любые безумства – “Здесь же ДЕТИ!!” Хотя вроде бы с самого начала было сказано и много раз подтверждено, что дети и подростки ковидом как раз почти не заражаются, а если и болеют, то очень легко.

В общем, мало того, что школьников заставили сдавать экзамены в каникулы; их еще и заставляют сдавать буквально до потери сознания. “Тяжело в учении – легко в бою”, никогда еще эта фраза в школе не звучала так буквально.

Лично мне апофеозом идиотизма видятся все-таки перчатки. Это при том, что уже месяца 3-4 известно – ваш любимый ковид не живет на поверхностях, он если и передается, то только воздушно-капельным путем. Твари, одно слово. Над детьми издеваться – последнее дело.