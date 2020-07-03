Хореограф и самый молодой лауреат “Золотой маски” Владимир Варнава: “У меня есть ответы на все вопросы”

03.07.2020, 20:55, Разное

“Прощай, старый мир!” – первая полнометражная танцевальная постановка эпохи коронавируса. Ее создатели, хореограф Владимир Варнава, художник Павел Семченко и шестеро артистов театра “Балет Москва” осмысливают, как чувствует себя человек в мире, суженном до размеров квартиры. Специально для Okko артисты сыграли спектакль в прямом эфире. Доступен он для просмотра на онлайн-сервисе и сейчас.

Постер к спектаклю “Прощай, Старый мир!”

Художник спектакля Павел Семченко, лауреат премии “Золотая Маска” и один из основателей экспериментального Инженерного театра АХЕ в Санкт-Петербурге, в паре с хореографом Владимиром Варнавой претворили в жизнь отдельные сцены с неповторимым стилем и настроением. Композитор Денис Антонов создал музыкальный лейтмотив для каждого артиста. А те, в свою очередь, изучали уголки своей квартиры через самый многомерный язык – танец.

Театр “Балет Москва” – один из самых сильных хореографических театров России. Его художественная политика основана на органичном синтезе классики и новаторства. “Балет Москва” следует идее максимального жанрового многообразия, смелости в выборе выразительных средств, визуального и музыкального оформления

Владимир, проект был создан для поддержания бодрости, морального духа. Кажется, вы оптимист и у вас всегда много энергии и хорошее настроение. Это обманчивое впечатление? Было ли вам сложно и грустно в какие-то моменты изоляции?

В первые несколько дней изоляции у меня был период прокрастинации – и меня это не миновало. Но потом я спасался работой. Я готовил Instagram-гала-концерт “Священный карантин”, объединивший представителей отечественного современного танца и танц-художников, работающих за границей. Потом начал работу над проектом “Прощай, старый мир!”. Скучать и рефлексировать было просто некогда.

“Прощай, старый мир!” собирался на основе “домашних заданий”, которые вам высылали артисты. Могли бы рассказать подробнее об этом? Что вы им задавали?

Я просил каждого артиста балета прислать мне какую-то зарисовку, сделанную у себя дома. И эти записи меня приятно удивили. Пространства у всех были разные, и мы должны были привести их “к общему знаменателю”. Все равно получились довольно разные визуальные части – у кого-то больше “гранж”, у кого-то лаконичный видеоряд. У нас была серьезная техническая поддержка. Помимо традиционной творческой команды (хореограф, художник, композитор), ключевую роль в показе играла команда студии медиарешений Юрия Исхакова. Студия принимала видеосигнал шести артистов из разных локаций и транслировала его видеохудожнику спектакля, Олегу Михайлову. Видеохудожник, словно дирижер, сводил и обрабатывал видеопотоки – миксовал, проводил цветокоррекцию и накладывал визуальные эффекты в режиме реального времени. К моменту премьеры ребята управлялись с камерами не хуже профессиональных операторов. Выходя на лестничную клетку, они должны были помнить о миллионе вещей: где стоит свет, камера, работает ли сейчас 4G или WiFi, и при этом танцевать. Для нас всех это было похоже на жонглирование горящими булавами на моноколесе.

Владимир Варнава – хореограф-экспериментатор и самый молодой лауреат премии “Золотая Маска”

Почему вы отказались от записи и монтажа, а решили устроить прямую трансляцию из квартир артистов? Это магия “здесь и сейчас”?

Прежде всего потому, что мне самому не очень интересно было бы смотреть балет в записи. К тому же предполагалось много возможностей для импровизаций.

Быт обычно противопоставляется искусству. Как вам удалось это соединить?

Было интересно наблюдать, как обстановка квартир превращалась в декорации балета. Мы что-то меняли, иногда было достаточно одного яркого акцента – например, переодеть артиста в красные штаны. Стиль самого произведения мы определили как “бытовой сюрреализм”, это быт в его художественном преломлении. Как в стихотворении Юрия Левитанского – “Всего и надо что вглядеться…”, помните?

Вы говорили о стилистике Параджанова, когда готовили проект. Какие еще были визуальные референсы?

Вся прелесть этого балета в том, что он ни на что не похож. Не люблю когда говорят, допустим: “Давайте делать Шемякина”. (Художник и скульптор Михаил Шемякин стилизовал многие спектакли и перформансы. В частности, в балете “Щелкунчик” Мариинского театра он стал автором эскизов: костюмов, масок, декораций, а также работал над либретто – Ред). Всем молодым артистам я говорю, что они не должны никому подражать. Им нужно открывать свою аутентичность. Представлять слепок своего видения.

Считаете ли, что внутренняя эмиграция это выход в сегодняшней ситуации?

Для меня искусство – большой справочник, где я нахожу ответы на все вопросы. А сводятся они к основополагающим: кто я, для чего я здесь? И я не считаю, что бывают люди “творческие” и “не творческие”. Каждый человек-художник, музыкант, я в это глубоко верю. Человек был задуман так, что он может самовыражаться разными способами. Достаточно иметь тело, чтобы проявить себя в танце, достаточно палки и песка, чтобы создать рисунок. Те, кто запрещает себе творить, лишаются невероятного источника энергии и радости. Я не раз видел людей, которые отказывались от творческой составляющей в пользу больших денег, серьезной профессии, которая отнимала все время. При этом я видел такую тоску в глазах! Многие из них, обеспечив себе состояние, возвращались к тому, что запрещали себе долгое время. Кто-то начинал заниматься латиноамериканскими танцами, кто-то – играть или рисовать.

Владимир Варнава и шестеро артистов “Балет Москва” отстраняются от знакомой рутины и возвращаются на этап познания, преобразуя опыт самоизоляции. Жилище каждого героя становится сценой, а смартфоны – полноценными участниками постановки

Чего вам не хватало в четырех стенах?

Просматривая новости и сводки, я видел информацию о том, чего мы не получим, куда не полетим, чего не произойдет, но не было разговора о том, что происходит с нами. Как мы стали общаться, как мы приспосабливаемся, как в нас происходит за короткое время самая настоящая мутация. Для меня эта остановка была полезной, для человека, чье тело то и дело находится в перелетах, было не лишним замедлиться. Но меня и сейчас угнетает несвобода, невозможность куда-то вылететь. Накануне пандемии я панировал кругосветное путешествие, которое отложилось на неопределенный срок. Я очень люблю море, серфинг, но на Бали и Гавайи я не попаду. Ближайшее доступное место для таких развлечений – Камчатка. Но там немного холодно. Меня напрягает само отсутствие возможности улететь, попасть в места, где я хотел бы оказаться. Когда тебе что-то запрещено, мечты превращаются в навязчивые идеи. Но я как-нибудь справлюсь. Поеду на Камчатку с теплым гидрокостюмом в конце концов.

Вы прощаетесь со старым миром. Какой он по-вашему – новый? С чем жаль прощаться? Обрели ли мы что-то хорошее?

Раньше я скептически относился к формату видеотрансляции, опыт в самоизоляции позволил мне кардинально поменять мнение. Это захватывающе, я вижу море возможностей, донести что-то “живое”, настоящее. Что такое новый мир? Это люди, младше меня. Мне всегда приятно смотреть на молодых артистов. Наблюдать за тем, какие они свободные, легкие. Интересно знакомиться с музыкой, которую они слушают, с субкультурами, которые появляются. При всех обстоятельствах мне кажется, что у нас гораздо больше свободы, чем у наших родителей. А у младшего поколения, вопреки политикам и бестолковым чиновникам, хочется верить, ее будет еще больше. Свободы мысли, слова и перемещения.

После успеха проекта “Прощай, Старый мир!” планируете ли вы еще что-то сделать с мультимедийным сервисом Okko?

Да, отзывов было много, и я сам доволен тем, что получилось, это действительно новый жанр в искусстве, эдакий кинотанец. Сейчас такое странное время: с одной стороны, Гергиев дает первый концерт, который должен ознаменовать возрождение культурной жизни, с другой – много говорят о “второй волне”, некоторые страны закрываются на карантин повторно. Чувствуется дезориентированность, нестабильность, совершенно непонятно, как будут развиваться события. Я пытаюсь ощутить момент, поймать внятный импульс. Пока он слабый. Когда мне будет, что сказать, я сделаю по этому поводу спектакль.

Всем артистам предоставлены смартфоны с камерой, позволяющей вести съемку в высоком разрешении. Исследование артистов позволило зрителям взглянуть на свой дом по-новому, открыть новые грани в познании себя