Дмитрий Орешкин: «Триумф бесстыдства»

03.07.2020, 20:54, Новости дня

Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции России с внесенными в нее поправками, сообщают в пятницу СМИ со ссылкой на Портал правовой информации. Поправки вступят в силу с 4 июля.

Таким образом, Путин получает формальное основание выдвигать свою кандидатуру на президентский пост вплоть до 2036 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал итоги голосования по поправкам в Основной закон страны «триумфальным». По данным ЦИК, при явке 67,97% за изменение Конституции проголосовали 77,92% граждан, против – 21,27%.

Между тем, изучающие статистику выборов ученые и эксперты считают, что голосование по поправкам стало самым нечестным и фальсифицированным за всю новейшую российскую историю.

Так, в соответствии с разработанной физиком Сергеем Шпилькиным моделью, за поправки проголосовали 65%, а явка составила около 45%. Это говорит о том, изменения поддержали примерно 30% всех имеющих право голоса граждан (32 миллиона человек), а не 52,95% (57,7 миллиона), как насчитал Центризбирком. То есть было вброшено почти 26 млн голосов.

Ранее о беспрецедентном масштабе фальсификаций при голосовании по поправкам сообщало движение в защиту прав избирателей «Голос».

Русская служба «Голоса Америки» побеседовала об итогах плебисцита с политологом Дмитрием Орешкиным.

Виктор Владимиров: В Кремле назвали голосование триумфом. Как вы это оцениваете?

Дмитрий Орешкин: Это триумф бесстыдства, триумф беспредела. Потому что такого масштаба фальсификата мы за всю 20-летнюю историю путинского правления не видали. Это уже нечто вырвавшееся за рамки даже чуровской (Владимир Чуров – глава Центризбиркома, предшественник Эллы Памфиловой – В.В.) реальности. Причем подтасовки элементарно проверяются. Сошлюсь тут на выкладки Сергея Шпилькина. А шесть дней досрочного голосования – просто полная катастрофа. В том смысле, что никакой проверки и контроля не было в помине, созданы идеальные условия для накрутки результатов. Бросается в глаза, что как только явка превышает 45%, так начинает расти и доля «за» путинские поправки, за его пожизненное правление.

В.В.: Ваше мнение от том, что вброшено свыше 25 миллионов голосов?

Д.О.: Да, конечно, так оно примерно и есть. Раньше цифры были все-таки поменьше – в пределах 10-12 миллионов… Есть много участков, где приписали и результат, и явку. Особенно это характерно для Чечни, Ингушетии, Тувы, Дагестана, Крыма и ряда других регионах. К сожалению, такие участки уже появились и в Москве. Да, порядка 25 миллионов голосов элементарно приписано. Что самое смешное, это очень просто ловится. А официальные цифры, преподнесенные нам Центризбиркомом, откровенная чушь. Раз плюнуть – показать, как надуты их цифры. Это очень прискорбный факт, который означает, что власть держит своих граждан совсем за идиотов. А человек, у которого есть представление о нормальном статистическом распределении голосов, понимает, что такого быть не может. И в нормальных условиях так и не бывает. Конечно, это вранье.

В.В.: Владимир Путин в телевыступлении назвал 1 июля основным днем голосования. Насколько это так?

Д.О.: Это даже не лукавство, а лицемерие. Потому что в реальности явка к 1 июля уже была выше 55%. Если по официальным данным, явка составила около 68%, это значит, что всего порядка 12 процентных пунктов проголосовали в последний день. Конечно, последний день мало что решал. Все уже было нарисовано заранее.

В.В.: Некоторые эксперты говорят о «торжественных похоронах» выборов в стране как института. Не чересчур?

Д.О.: Налицо не просто снижение качества электоральных процедур в России, а тяжелейший обвал. И уже госпожа Матвиенко (глава Совфеда) подхватила, что очень хорошо голосовать досрочно, что осенью надо использовать «пятидневную досрочку». Так что мы перешли на новый уровень деградации, почти вернулись к советскому голосованию. Я называю это чеченизацией выборов. Понятно, что полученные на них результаты никакого отношения к действительности не имеет. Но с точки зрения кремлевских стратегов не важно, как люди голосуют, важно, что они под контролем. Раз нужные цифры поступают снизу, значит ситуация контролируется. Скажут нарисовать 92 % –нарисуют. Уж и не знаю, какие соображения удержали их в этот раз от рисования более высоких результатов. При этом нам будут твердить про общенародную поддержку. Ну это уже симптом.