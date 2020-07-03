Адвокат не ответил на вопрос о нахождении Ефремова за рулем в момент аварии

03.07.2020, 20:53, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не стал отвечать на вопрос о том, находился ли артист за рулем автомобиля в момент смертельной аварии.

«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное. Все рассказывают, что приехали сотрудники ДТП. Когда они приехали? После ДТП. Все рассказы касаются того, что было после. Ефремов говорил, что признает свою вину. Его машина присутствовала в ДТП и по вине этой машины погиб человек. Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты», – сообщил Пашаев в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что актер находился в автомобиле до, во время и после ДТП.

«На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», – отметил Пашаев.

В пятницу Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. Позднее он заявил, что «не говорил, будто актер отказался от признания вины». Адвокат утверждает, что его подзащитный готов помочь родственникам погибшего «как верующий и добрый человек».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cheroke выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.