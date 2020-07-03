“Ответ диетологам!”: Максим Фадеев пообещал раскрыть подробности своей оригинальной диеты

03.07.2020, 20:53, Разное

Известный продюсер Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой пообещал подписчикам подробно рассказать о диете, позволившей ему похудеть на 100 кг. По словам знаменитости, методика не требует существенных материальных вложений и не чревата болезненными ощущениями.

По сути, видеоролик длиной почти в 4 минуты явился неким анонсом, в котором Максим Фадеев пояснил о своей диете. Никаких конкретных данных и цифр он не раскрыл, однако изложил методику “в общих чертах”. В частности, продюсер призвал подписчиков не прибегать к услугам платных диетологов, так как его метод не предполагает больших затрат финансов. По его словам, для похудения необходима лишь вода и “набор определенных продуктов”, расписать и опубликовать перечень которых он пообещал уже в ближайшее время. К слову, свое похудение в течение года почти на центнер наставник музыкальных звезд вовсе не считает феноменально быстрым, однако отсутствие болезненных ощущений в процессе снижения веса позволяет комфортно перенести длительный процесс. Также Фадеев упомянул, что залогом успешного похудения является здоровый гормональный фон. “Со мной все в порядке!” – подчеркнул он.

Фолловеры знаменитости с энтузиазмом сообщили, что с нетерпением ждут опубликования нюансов анонсированного им метода похудения. Отдельно стоит отметить тот факт, что поклонники выразили непоколебимое доверие откровениям кумира. “Знаю точно, что кому-кому, а Вам я могу верить!” – резюмировала общее мнение одна из подписчиц. Всего за пару часов видеоролик просмотрели более 250 тысяч посетителей микроблога Фадеева.