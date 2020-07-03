Мнение: Огонь мирового пожара, торговая война ЕС-США и японцы на УАЗе

03.07.2020, 20:50, Разное

1. По поводу владельца ресторана из США, который радовался, что лутеры сожгли его ресторан, так как это поможет общему чёрному делу. Читатели указали на советскую песню «Направо» за авторством Михаила Светлова. Там есть куплет как раз на этот случай:

Весёлую песню поют кашевары,

Тачанка в степи мельтешит.

Я рад, что в огне мирового пожара

Мой маленький домик горит.

2. Глобализация мировой экономики продолжает трещать по швам. И дело не только в противостоянии США и Китая. Евросоюз и Штаты снова на грани торговой войны – они обменялись угрозами пошлин:

https://lenta.ru/news/2020/06/23/eu_usa_war/

Из-за большого количества разногласий ЕС и США оказались на пороге торговой войны. Так, Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары в связи с многолетним спором о субсидировании национальных авиастроительных компаний, пишет Bloomberg.

США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары. Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.

ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

https://lenta.ru/news/2020/06/24/us_eu/

США подготовили проект ряда новых пошлин на европейские товары объемом около 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Офис торгового представителя США объявил, что 100-процентные пошлины могут быть введены на 30 товаров из Европейского союза, в том числе на кофе, шоколад, алкогольные напитки и оливки. Помимо этого, тарифы на товары, пошлины на которые составляют от 15 до 25 процентов, будут значительно увеличены.

Данные меры рассматриваются в качестве ответа США на субсидирование Европейским союзом своих авиастроительных компаний. По мнению экспертов, они могут привести к полномасштабной торговой войне между Соединенными Штатами и ЕС.

3. Японцы протестировали УАЗ Хантер:

https://news.drom.ru/79247.html

Журналист японского автоиздания Best Car Масанобу Икенохира протестировал классический российский УАЗ Хантер и поделился своими впечатлениями о нем. Далее — краткий перевод текста статьи.

«Представляем вам живое ископаемое — UAZ Hunter, который можно купить новым. Многие читатели наверняка спросят — что это? UAZ — это знаменитый русский автопроизводитель, основанный около 80 лет назад. Среди читателей могут найтись энтузиасты, которые слышали о его вэнах («буханках». — Прим. Дрома), но Hunter — это более редкая модель, внедорожник.

Не буду вдаваться в маниакальные подробности об истории компании, сконцентрируюсь на впечатлениях от тест-драйва.

Прежде всего, место водителя. Оно экстремально простое, здесь даже тахометра нет!

Двигатель запускается легко, с первой попытки, и он весьма тихий. Сиденье высокое, ровное и жесткое. Все равно что устроиться на скамье в парке, постелив тонкий слой поролона. Но посадка эргономически правильная!

Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», схема переключения стандартная. Здесь нет никакого дискомфорта с работой сцепления — машина на удивление стартует без каких-либо сложностей.

Передачи переключаются со слегка гоночным чувством. Звучное клацанье рычага дарит ощущение старого раллийного болида.

2,7-литровый бензиновый мотор набирает мощность плавно, ускорение достойно оценки «хорошо». У машины легкая и уверенная динамика, не ожидаешь такого от крокодила весом 1,8 тонны.

Подвеска с листовыми рессорами ожидаемо плохая, на ее фоне через пять минут езды забываешь о недостатках сидений. Обзорность здесь хорошая, поэтому довольно просто чувствовать габариты автомобиля.

УАЗ компактный (4,1 м — в длину, 1,73 м — в ширину), но высокий и имеет брутальный дизайн. Поэтому воспринимается как более просторный автомобиль, чем есть на самом деле.

Когда работают указатели поворота, им в такт дергается стрелка вольтметра, но это даже придает шарма.

Расход топлива УАЗа на уровне 17-20 литров на 100 км в городе и 10 л на 100 км — на трассе.

Я владею 18-летним Jeep Wrangler — и люди воспринимают меня как любителя мужских автомобилей! А если я пересяду на этот Хантер…

После: «Нани коре?! («Что это, черт возьми?!» — перевод) Русский внедорожник?!» — будут говорить «Здорово!» с чувством вроде смеси восхищения и зависти. Женщины и дети честно скажут, что это «милая машина». Потому что УАЗ — редкий автомобиль с чувством волка!

Но это вовсе не милая машина. Она проверяет способности и мораль человека. Цена без учета налогов — 3,5 миллиона иен (=2,3 млн рублей. — Прим. Дрома)».