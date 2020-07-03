 

Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

03.07.2020, 20:37, Разное

Александр Лукашенко опасается, что информация, которой обладает Владимир Путин, покинет пределы Кремля. Так считает белорусский политик. “У него нет другого выбора, кроме как пойти к Путину, чтобы поклониться”, – сказал Костусев.

По мнению лидера БНФ, на наличие у Кремля чувствительной информации о Лукашенко указывает его приезд на парад Победы в Москву 24 июня вместе с семьей. Костусев предположил, что таким образом Батька хочет сказать российскому коллеге, что в случае публикации компромата пострадает не только он, но и его сыновья. “Плакать Лукашенко умеет”, – цитирует политика портал “Политринг”.

Несколько дней назад в российских телеграм-каналах прошла информация, что белорусский лидер приезжал на открытие мемориала советским воинам подо Ржевом, чтобы получить от Владимира Путина одобрение на переизбрание. В обмен Батька якобы гарантировал интеграцию с Россией.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.&#55357;&#56581;
Белоруссия, с праздником!
&#55357;&#56891; pic.twitter.com/SsKStxpMa4

— Опричник (@starborod) July 3, 2020

Тем временем в Европе отношение к Александру Лукашенко все более прохладное. Политики ЕС недовольны ходом предвыборной кампании в Белоруссии и давлением силовиков на альтернативных кандидатов.

Депутат Бундестага Маргарита Баузе объяснила это нервозностью Александра Лукашенко. Он понимает, что лишился поддержки населения, поэтому действует все агрессивнее, полагает парламентарий.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Из 15 человек, желающих побороться за высший государственный пост, осталось семь. Но даже они подвергаются давлению: экс-банкира Виктора Бабарико задержали спецслужбы, а жене блогера Сергея Тихановского Светлане поступали угрозы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Списки влиятельных политических лиц и крупнейших предпринимателей (олигархов) России

24.05 / Импичмент, герр!

09.05 / Тайна имени: Евгений Петросян раскрыл семейный секрет

07.05 / Мнение: Поле и формулировки

18.05 / Меган Фокс замечена на свидании с 30-летним рэпером: реакция ее мужа Брайана Остина Грина

03.07 / Мнение: Самая некачественная Тесла, Rolling Stones против Трампа и коронавирусный Амазон

12.04 / Ведущий эпидемиолог Китая дал прогноз относительно точки перелома пандемии коронавируса

26.04 / Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко

05.05 / У берегов Японии найдена необычная «ползущая» пирамида

20.04 / Мнение: Оружие и дьявольщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска