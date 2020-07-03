Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

03.07.2020, 20:37, Разное

Александр Лукашенко опасается, что информация, которой обладает Владимир Путин, покинет пределы Кремля. Так считает белорусский политик. “У него нет другого выбора, кроме как пойти к Путину, чтобы поклониться”, – сказал Костусев.

По мнению лидера БНФ, на наличие у Кремля чувствительной информации о Лукашенко указывает его приезд на парад Победы в Москву 24 июня вместе с семьей. Костусев предположил, что таким образом Батька хочет сказать российскому коллеге, что в случае публикации компромата пострадает не только он, но и его сыновья. “Плакать Лукашенко умеет”, – цитирует политика портал “Политринг”.

Несколько дней назад в российских телеграм-каналах прошла информация, что белорусский лидер приезжал на открытие мемориала советским воинам подо Ржевом, чтобы получить от Владимира Путина одобрение на переизбрание. В обмен Батька якобы гарантировал интеграцию с Россией.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.��

Белоруссия, с праздником!

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— Опричник (@starborod) July 3, 2020

Тем временем в Европе отношение к Александру Лукашенко все более прохладное. Политики ЕС недовольны ходом предвыборной кампании в Белоруссии и давлением силовиков на альтернативных кандидатов.

Депутат Бундестага Маргарита Баузе объяснила это нервозностью Александра Лукашенко. Он понимает, что лишился поддержки населения, поэтому действует все агрессивнее, полагает парламентарий.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Из 15 человек, желающих побороться за высший государственный пост, осталось семь. Но даже они подвергаются давлению: экс-банкира Виктора Бабарико задержали спецслужбы, а жене блогера Сергея Тихановского Светлане поступали угрозы.