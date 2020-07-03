До конца 2030 года Fujifilm создаст ленточный накопитель с картриджами почти по 400 ТБ

03.07.2020, 20:30, Новости дня

В настоящее время на устройствах, использующих в качестве носителя магнитную ленту, можно хранить около 12 ТБ, но инженеры компании Fujifilm разрабатывают технологию, которая позволит записывать на одном картридже 400 ТБ данных, сообщает портал Тechxplore.com.

Чтобы создать магнитную ленту для емкостных хранилищ данных, используется феррит бария (BaFe), частицы которого со временем становились все меньше и меньше, позволяя наращивать плотность записи и, как следствие, увеличивать емкость носителя при сохранении физических параметров (размеров) картриджа. Однако на данном этапе очередное уменьшение частиц BaFe не представляется возможным, так как информацию с них будет невозможно прочитать, уверяют ученые. Чтобы обойти это ограничение, инженеры компании Fujifilm решили заменить феррит бария (BaFe) ферритом стронция (SrFe). Если первое поколение носителей стандарта LTO (Linear Tape-Open – формат, разработанный IBM в 1990-х годах для обеспечения совместимости среди конкурирующих производителей накопителей на магнитной ленте), которые использовали покрытие BaFe, могли похвастаться картриджами с емкость 2,5 ТБ, то первое поколение носителей с SrFe «со старта» позволит сохранять 48 ТБ (LTO-10, ориентировочное начало продаж – 2022 год).

Ожидается, что после 48 ТБ будут выпущены ленты с емкостью 96 ТБ (примерно 2025 год), 192 ТБ – 2027 год и модель с 384 ТБ должна появиться на свет в 2030 году. Для сохранения столь значительных объемов информации предполагается достичь плотности записи в 224 гигабита на квадратный дюйм.