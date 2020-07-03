 

Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами

03.07.2020, 20:30, Новости дня

Телеведущая и «сваха» Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока избранник не сообщил о серьезных намерениях.

«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени), если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из ни лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат – замужество», – написала свой совет Сябитова в соцсети Instagram.

Также она отметила, что «мужчины не тянутся к одиноким женщинам, но стремятся стать первыми «в очереди» к ним.

Ранее ведущая передачи «Давай поженимся» заявила, что желание российских женщин выйти замуж «за богатого» стало масштабной проблемой.



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