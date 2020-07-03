 

Шатунов получил право исполнять песни “Ласкового мая”

03.07.2020, 20:23, Разное

Компания настаивала на том, что никто не имеет права исполнять песни легендарной группы 90-х, так как она является единственным правообладателем интеллектуальной собственности. Фирма приобрела треки “Ласкового мая” у некого предпринимателя Руслана Филатова. Однако все оказалось не так просто с юридической точки зрения.

Адвокат Юрия Шатунова заявила, что подопечный никогда не отказывался от права на владение композициями и не подписывал соответствующих документов. Юрист была уверена, что нужно вообще аннулировать сделку “Честной музыки” с бизнесменом.

В итоге суд встал на сторону артиста и признал договор недействительным. Следовательно, теперь Юрий Шатунов может и дальше спокойно петь треки культовой группы 90-х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) 27 Янв 2020 в 2:14 PST

Однако адвокат музыканта заявила, что подзащитный не хочет останавливаться на достигнутом. Артист планирует вновь пойти в суд, чтобы на этот раз пресечь незаконную деятельность “Честной музыки” и заодно потребовать моральной и финансовой компенсации.

Напомним, продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин предостерегал Юрия Шатунова от поражения в суде. Он настаивал, что певец проиграет разбирательство и будет платить огромные штрафы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / После парада Победы Путин поднял тост за ветеранов

13.05 / В Москве число погибших от коронавируса превысило 1200 человек

22.05 / Мнение: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

18.06 / СерпомПо: «Слабость Сибири»

12.06 / Мнение: Грете Тунберг на заметку

12.04 / Мнение: Работа над ошибками

18.06 / Юрий Соломин предложил Минкультуры отказаться от сидячих мест в театре

08.05 / Ученые рассказали, какие эмоции заставляют людей курить

04.06 / Пламя Миннесоты перекинулось на Париж

15.06 / СерпомПо: Крах операции «БеларусьНаша»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска