Шатунов получил право исполнять песни “Ласкового мая”

03.07.2020, 20:23, Разное

Компания настаивала на том, что никто не имеет права исполнять песни легендарной группы 90-х, так как она является единственным правообладателем интеллектуальной собственности. Фирма приобрела треки “Ласкового мая” у некого предпринимателя Руслана Филатова. Однако все оказалось не так просто с юридической точки зрения.

Адвокат Юрия Шатунова заявила, что подопечный никогда не отказывался от права на владение композициями и не подписывал соответствующих документов. Юрист была уверена, что нужно вообще аннулировать сделку “Честной музыки” с бизнесменом.

В итоге суд встал на сторону артиста и признал договор недействительным. Следовательно, теперь Юрий Шатунов может и дальше спокойно петь треки культовой группы 90-х.

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Публикация от Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) 27 Янв 2020 в 2:14 PST

Однако адвокат музыканта заявила, что подзащитный не хочет останавливаться на достигнутом. Артист планирует вновь пойти в суд, чтобы на этот раз пресечь незаконную деятельность “Честной музыки” и заодно потребовать моральной и финансовой компенсации.

Напомним, продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин предостерегал Юрия Шатунова от поражения в суде. Он настаивал, что певец проиграет разбирательство и будет платить огромные штрафы.