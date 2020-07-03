 

Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

03.07.2020, 20:19, Новости дня

Тверской суд Москвы продлил срок задержания начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба суда.

Отмечается, что вопрос об избрании мере пресечения чиновнику будет решаться на заседании 6 июля 2020 года. Отложение рассмотрения было сделано по просьбе следователя в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов.

В рамках данного дела следствие просит ареста заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявил о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 миллионов рублей у министерства образования и науки.

По версии следствия, в 2016 году руководительница коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила с подконтрольными структурами ряд договоров на оказание работ для Минобра, не собираясь на самом деле что-либо делать. При этом приемку работ осуществлял сообщник подозреваемой, трудившийся в министерстве.



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