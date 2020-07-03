“Гений единоборств”. Мир спорта скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

03.07.2020, 20:19, Новости дня

Третьего июля в возрасте 57 лет скончался известный тренер по смешанным единоборствам и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Причиной его смерти стало кровоизлияние в мозг.

Новость о кончине прославленного наставника потрясла спортивную общественность России, мира. Так, известный боксер Костя Цзю признался, что повергнут в шок после информации о смерти Нурмагомедова-старшего.

Министр спорта Олег Матыцин выразил свои соболезнования семье Нурмагомедова: "Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе, — цитирует его ТАСС. — Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжелую утрату".

Особо болезненно отреагировали на утрату, конечно, бойцы и боксеры. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев скорбит вместе со всеми: "Приношу соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Пусть Аллах помилует его и введет в райски сады".

Поддержал Хабиба Нурмагомедова и Александр Емельяненко: "Искренне соболезную Хабибу. Горю не поможешь ни словами, ничем. Это был хороший, великий человек. Пусть земля ему будет пухом", — цитирует его ТАСС.

Соболезнования выразил и наставник Конора Макгрегора Джон Кавана: "Очень грустно слышать о смерти Абдулманапа. Это гений единоборств, вдохновлявший многих начинающих борцов. Большая трагедия, он был на пике тренерской карьеры. Покойся с миром. Наилучшие пожелания его семье в это трудное время".

Заслуженный тренер РФ по футболу Гаджи Гаджиев считает, что именем Абдулманапа нужно назвать один из стадионов. "Думаю, он заслуживает такого уважения, чтобы переименовать в его честь один из стадионов. Его имя должно быть сохранено в народной памяти", — сообщил футбольный тренер в интервью "Спорт-экспрессу".

В то же время послания также адресовались и непосредственно Хабибу. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала бойцу стойкости: "Смерть отца не забывается и Хабибу все время будет тяжело, — сказала Тарасова "Спорт-экспрессу". — Ему надо держаться, так как тренер и учил его поступать в тяжелых ситуациях. Прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды".

Чемпиону UFC в сентябре предстоит провести бой против американца Джастина Гэтжи. Российский боец Сергей Харитонов считает, что его нужно переносить: "В идеале Хабибу бы перенести сентябрьский бой на более поздний срок, ведь готовиться в таких условиях будет очень тяжело".

Иного мнения о предстоящем бое Хабиба с Гэтжи придерживается экс-теннисист Евгений Кафельников: "Думаю, что отец Хабиба ни в коем случае не хотел бы переноса этого боя. Но я не хочу давать какие-то свои рекомендации. Он сам примет решение и оно будет абсолютно правильным".