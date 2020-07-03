 

Финансирование Довженко-Центра восстановлено – Ткаченко

03.07.2020, 20:18, Новости дня

В Министерстве финансов Украины подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Национального  центра Александра Довженко. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

“Бюджет на финансирование Довженко-центра есть. Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования. Сумма, которую получит центр – 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного “простоя”, как следствие карантина”, – сообщил министр.

По его словам, деньги начнут поступать в течение одного – двух дней.

“Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство”, – добавил Ткаченко.

Он отметил, что будет восстановлена деятельность  центра в обычном режиме и сотрудники смогут вернутся на рабочие места.

❗️Бюджет на фінансування Центру Довженка єЛише сьогодні Мінфін підписав паспорт бюджетної програми на відновлення…

Posted by Олександр Ткаченко on Reede, 3. juuli 2020

10 июня Ткаченко поручил подготовить документы в Минфин о выделении 8,6 млн грн  центру.

28 мая центр заявил, что с начала 2020 года он не получил планируемого государственного финансирования и у него наступил период неплатежеспособности. Задолженность госбюджета перед центром по зарплате составляет более 2 млн грн. Центр имеет более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств. При отсутствии оборотных средств он не может выплатить предусмотренные законом налоги и сборы за первый квартал 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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