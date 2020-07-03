Губерниев назвал «позором» ситуацию вокруг Ласицкене и российской легкой атлетики

03.07.2020, 20:16, Новости дня

Ужасно стыдно, что РФ не в состоянии решить проблемы в легкой атлетике, из-за чего страдают такие высококлассные спортсмены, как прыгунья в высоту Мария Ласицкене, сообщил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

После того как Международная ассоциация легкоатлетических федераций остановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что устала от беспредела и, возможно, сменит спортивное гражданство.

«Я уже неоднократно говорил, что мы теряем легкую атлетику и скоро начнем терять спортсменов высокого класса. Мне стыдно за тех людей, которые мухлевали, стыдно за тех, которые давали допинг. Я просто пытаюсь встать на место спортсменов, таких как Ласицкене, и даже не знаю, что бы я делал. Могу только мужества пожелать. В такой ситуации, когда страна ничего не делает, если Ласицкене вдруг соберется выступать за другую страну, то я ее не осужу, а пожелаю ей удачи», – говорит Губерниев.

По мнению комментатора, все, что на данный момент происходит вокруг российской легкой атлетики – позор. Страна попросту может потерять «королеву спорта».

«Если даже сейчас посмотреть, как дети 15-18 лет, которые занимаются легкой атлетикой, хотят стать спортсменами, но у нас нет ни флага, ни гимна, ни даже сборной. Как им жить вообще сейчас, если на протяжении последних лет такая ситуация? Поэтому мне стыдно, что мы эти проблемы решить не можем. То штраф не можем выплатить, то еще что-нибудь», – подытожил Губерниев.

Ранее Ласицкене заявила, что в том, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) грозит полное исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, виноваты экс-министр спорта РФ Павел Колобков и президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.