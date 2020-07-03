 

Семья Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину

03.07.2020, 20:16, Новости дня

Жена брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Татьяна Захарова заявила, что семья не хочет опускаться до уровня адвоката актера Эльмана Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов отказался признавать вину.

«Мы ничего не можем на это сказать. Наши интересы представляет адвокат. Мы не будем опускаться до Пашаева, давать какие-то комментарии. Наш адвокат всегда дает исчерпывающие комментарии. Он говорит все, что мы думаем. Мы не принимаем никаких денег. Мы держимся», – передает Рен ТВ ее слова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

Однако позже адвокат опроверг данное заявление. Он утверждает, что был неверно понят.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.



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