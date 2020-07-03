Брат жертвы ДТП с Ефремовым раскритиковал заявление актера о невиновности

03.07.2020, 20:16, Новости дня

Брат погибшего в смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.

Мужчина обратил внимание на слова юриста об «усыновлении» детей погибшего и компенсации в 100 млн рублей.

«Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация – это явная попытка избежать наказания», – передает РИА «Новости» слова брата погибшего.

Он также пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.

«Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Добровинского и справедливость правосудия», – подытожил мужчина.

Ранее жена брата погибшего в ДТП Татьяна Захарова заявила, что семья не хочет опускаться до уровня адвоката актера Эльмана Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов отказался признавать вину.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.