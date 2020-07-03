 

Брат жертвы ДТП с Ефремовым раскритиковал заявление актера о невиновности

03.07.2020, 20:16, Новости дня

Брат погибшего в смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.

Мужчина обратил внимание на слова юриста об «усыновлении» детей погибшего и компенсации в 100 млн рублей.

«Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация – это явная попытка избежать наказания», – передает РИА «Новости» слова брата погибшего.

Он также пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.

«Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Добровинского и справедливость правосудия», – подытожил мужчина.

Ранее жена брата погибшего в ДТП Татьяна Захарова заявила, что семья не хочет опускаться до уровня адвоката актера Эльмана Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов отказался признавать вину.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Умер российский правозащитник Мохнаткин. В 2016 году ему в тюрьме сломали позвоночник

29.05 / Мужчину с разрезанным животом нашли повешенным на заборе в центре Москвы

07.05 / Вильфанд предупредил о жаре в День Победы

17.04 / Рябков назвал западные СМИ «сливными бачками» для обвинений по коронавирусу

29.05 / Главу Винницкой полиции отстранили. Шкиряк заявил, что это отчасти связано с перестрелкой в Броварах

23.04 / Гор поддержал кандидатуру Байдена

11.06 / Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым тушил пожар

07.06 / Михалков обвинил Грефа в уничтожении образования в России

14.05 / Мошенники освоили “событийную” регистрацию фейковых сайтов

27.05 / Gazeta.pl – соскучились — украинцев везут на работу в Польшу бесплатными самолётами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска