Личное: Как сделать из Шнурка человека?

03.07.2020, 20:00, Разное

Я считаю, что если человек ещё может хоть кого-то любить, он не совсем уж пропащий.

Алкоголик и матершинник Шнуров трогательно признался стихами в любви к жене:



Фото: Соцсети

Не смотрит налево, смотрит направо. А там — молодая жена, которая не только свежее предыдущих трёх, но и значительно умнее.

Ольга Абрамова не любит светиться. Папа у неё — бизнесмен с Урала. Сама Оленька окончила то ли МГИМО, то ли МГУ.

Шнур при ней постепенно преобразился, завязал с бухлом и гастролями, совершенно справедливо избавился от порочащих связей с Собчак и её тусовкой дам полусвета, а теперь так вообще стал медиа-менеджером.

Согласитесь, должность генерального продюсера телеканала RTVI значительно респектабельнее, чем трясти гениталиями на сцене.

По факту, если посмотреть на ситуацию отстранённо, молодая жена Шнурова сделала из него за два года человека. Натурально, слепила из говна конфетку.

И пусть конфетка пока попахивает ещё говнецом, если так пойдёт дальше, то в 2036 году никто ведь и не вспомнит пьяные выходки Шнурова.

Почему же и, главное, как удалось молодой девушке преобразить пьяного старикана?

Я уверена, что секрет успеха — в умелой манипуляции упругой писей и наличием житейской мудрости в голове.

Делает муж всё правильно? На тебе писю. Делает что-то не так? Иди тогда в жопу!

Певец алкогольного жанра привык, что все фанатки дают ему сразу. Других женщин он не встречал, потому что такова аудитория его творчества. Чтоы баба отказала пьяному быдлу? Нет, такое в жизни Шнурова не встречалось, я думаю.

А тут — нате-ка, батенька, выкусите! Не дам, если плохо себя ведёшь!

Понятно, что поролоновый мозг артиста не выдержал такого катарсиса. Любовь, говорит, хочу её! И пишет стихи — даже без мата.

К чему это я? При грамотной манипуляции даже из алкоголика-мужа можно сделать приличного человека. Вот только всё равно меня не покидает вопрос — зачем?

Зачем молодая красивая, довольно обеспеченная девка тратит себя, свою молодость, силы на вот это вот всё?