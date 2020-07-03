Новый премьер Франции вступил в должность

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03.07.2020, 19:53, Новости дня

Премьер-министром Франции стал занимавшийся вопросом выхода страны из самоизоляции Жан Кастекс, в пятницу он принял полномочия у своего предшественника Эдуара Филиппа в Матиньонском дворце.

В резиденции премьера встретили работники правительства, многие из них были в медицинских масках, передает ТАСС.

Эдуард Филипп и Жан Кастекс не стали пожимать руки, следуя санитарным правилам, и провели совещание наедине друг с другом в течение получаса.

Свои поздравления Жану Кастексу высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Вы заступаете на пост во время, когда наши страны, как и ЕС, столкнулись со значительными вызовами, с которыми мы можем справиться только вместе», – обратилась Меркель к новому премьеру Франции. Она пожелала ему сил и успеха в преодолении поставленных перед ним задач.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. Филипп был избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей.



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