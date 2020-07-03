Орландо Блум прокомментировал беременность Кэти Перри: “Жду не дождусь бессонных ночей с малышкой”

03.07.2020, 19:52, Разное

Совсем скоро звезда “Властелина колец” Орландо Блум во второй раз станет отцом, а его возлюбленная, певица Кэти Перри, впервые станет матерью: в ближайшее время на свет должна появиться их дочь. О том, как он готовится к этому важному событию и чего ждет больше всего, Орландо рассказал во время интервью на ток-шоу Good Morning America.

Я взволнован и очень рад. Наступает волшебное время прибытия маленького ангела на эту планету – именно так я могу описать будущее событие,

– рассказал актер. Впрочем, судя по его следующим словам, Орландо готов не только восхищаться таким чудом как рождение ребенка, но и оказывать Кэти посильную помощь:

Жду не дождусь бессонных ночей, чтобы вставать покормить малышку с бутылочкой. Конечно же, я имею в виду сцеженное молоко, потому что наверняка мы будем кормить ее грудным молоком. Но бутылочки точно будут,

– рассмеялся Орладно и продолжил:

Я с нетерпением жду именно этих моментов, потому что очень люблю их: когда кругом ночь, все спят, и бодрствуешь только ты и засыпающий ребенок. Знаете, это такие тихие фрагменты жизни, когда ты со своей семьей и малышом, здесь и сейчас, смотришь, чем можешь помочь, и стараешься позаботиться об этом маленьком человечке.

Кэти Перри и сын Орландо Флинн Блум Орландо Блум с Кэти и Флинном

О воспитании детей Блум знает не понаслышке: актер растит 8-летнего сына Флинна от отношений со своей бывшей супругой, моделью Мирандой Керр. Роман же с Кэти Перри начался уже после развода Орландо и Миранды. О том, что между Блумом и Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.

Орландо Блум и Кэти Перри

Впрочем, вместо свадьбы теперь пара готовится к рождению ребенка, о чем Кэти сообщила в марте этого года, причем довольно креативно: при помощи клипа на новую песню Never Worn White. В нем Кэти позировала в полупрозрачном платье, представляя миру заметно округлившийся живот. Не менее оригинально она раскрыла и пол будущего ребенка – измазав лицо Орландо розовыми сливками. К слову, не так давно Кэти поделилась со своими поклонниками и далеко не радостной новостью: певица рассказала, что во время своего расставания с Блумом впала в настоящую депрессию и даже думала о суициде.

Моя карьера шла по определенной траектории. Она шла вверх и далее все выше и выше. А потом вдруг произошло небольшое падение, незначительное со стороны. Но для меня оно стало настоящим землетрясением! Я так долго отдавала музыке всю себя, что в тот момент от меня ничего уже не осталось и я просто развалилась пополам. Я как раз порвала с бойфрендом, который, кстати, сейчас отец моего будущего ребенка. И я была полна надежд, что мой новый альбом должен взлететь. Но все произошло не так, как я ожидала, и я просто сломалась.

К счастью, как рассказывает потом певица, она смогла найти в себе силы преодолеть этот сложный этап. А с любящим бойфрендом впоследствии воссоединилась. И теперь старается находить в каждом дне повод для благодарности.