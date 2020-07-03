Мнение: Самая некачественная Тесла, Rolling Stones против Трампа и коронавирусный Амазон

03.07.2020, 19:43, Разное

1. Несмотря на многочисленные проблемы, «Тесла» до сих пор не обанкротилась. Илон Маск настоящий мастер-гипнотизёр: ему верит не только креативная публика, но и инвесторы с деньгами. «Тесле» прощают любые проблемы с качеством, любые срывы сроков и любые убытки.

https://lenta.ru/news/2020/06/26/tesla/

Автомобили Tesla оказались самыми некачественными среди 32 проверенных марок. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства J.D. Power, чей доклад опубликован на сайте организации.

Исследование характеризует количество дефектов и неисправностей, которые найдены американскими покупателями в первые 90 дней использования. Электромобиль от компании Илона Маска впервые принял участие в этом рейтинге.

Средний показатель по всем моделям — 166 дефектов на 100 автомобилей, но для Tesla он составляет 250 дефектов. Компания существенно отстала даже от аутсайдеров — у Land Rover, Audi и Volvo по 228, 225 и 210 нарушений соответственно.

Возможно, компания сможет существовать в таком странном состоянии ещё долго, рапортуя о новых «гениальных» проектах и успехах в производстве.

Впрочем, если верить Маску, компания лишилась налоговых субсидий, так что поводов для беспокойства за судьбу Теслы стало больше:

https://lenta.ru/news/2020/06/29/poortesla/

Американский производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от властей США. Об этом написал глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Кстати, Tesla получает наименьшие субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla», — проинформировал Маск.

2. Такое впечатление, что вся западная музыкальная элита выступает против Дональда Трампа:

https://www.kommersant.ru/doc/4396799

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее музыку на митингах. Организация по защите авторских прав BMI заявила, что неоднократно обращалась к президенту с этим требованием, и если он продолжит использовать музыку, то может столкнуться с судебным иском.

«BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что несанкционированное использование их песен будет представлять собой нарушение лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует запрет и продолжит упорствовать, то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки без лицензии»,— приводится заявление организации в журнале Rolling Stones.

Группа уже обращалась к господину Трампу во время президентской гонки 2016 года и требовала перестать включать их песни на предвыборных митингах. С аналогичным требованием выступали Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Queen и Panic! At the Disco.

Кстати, а где все эти панки и прочие борцы с системой, когда надо проявить принципиальность и пойти против глубинного государства? Ах, да, вот же они: летят на личных реактивных самолётах покупать новый золотой унитаз для своей яхты.

3. Мериться эффективностью в борьбе с коронавирусом начали уже не только государства, но и крупные корпорации:

https://lenta.ru/news/2020/06/25/amazon/

Интернет-холдинг Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, назвали «рассадником коронавируса», пишет CNBC. В подразделениях компании зафиксировано восемь смертельных случаев, в то время как ее конкуренты из Китая сумели обеспечить безопасность сотрудников.

В качестве примера для Amazon приводятся китайские интернет-гиганты Alibaba и JD.com. На их складах, а также в офисах до сих пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

В адрес Amazon поступает все больше вопросов и претензий — даже несмотря на то, что компания ведет корпоративный тематический блог, в котором подробно описывает все принимаемые для борьбы с коронавирусом меры.

При этом, отмечают опрошенные изданием эксперты, заявления китайских корпораций об отсутствии смертельных случаев могут быть далеки от истины, поскольку их политика прозрачности вызывает сомнения.