 

Мнение: Как открывались главные музеи России. Не после карантина, а по-настоящему

03.07.2020, 19:18, Разное

… Еще одно открытие вышло совсем не таким торжественным, но тоже очень важным. С 1949 года экспозиция ГМИИ была свернута, все его залы заняла «Выставка подарков И.В.Сталину от народов СССР и зарубежных стран». Сотрудники, оставшиеся от прежнего Музея изящных искусств, очень переживали, что среди даров — печенье и конфеты, которые тоже необходимо было выставлять. Они гнили, и в них заводились насекомые, переползавшие на другие экспонаты.

Пятого марта 1953 года Сталин умер, и в верхах совершенно серьезно обсуждается план оставить музей посвященным вождю навсегда. Однако 10 августа приходит приказ о расформировании этой выставки, а 26 декабря 1953 года ГМИИ официально открывается вновь — в своем нынешнем виде. Тем не менее, если полистать газеты тех дней, скажем «Известия», заметки о таком эпохальном (для нас) событии не найдется, все занято статьями о произошедшем тремя днями ранее: «Советский народ единодушно одобряет приговор Верховного Суда СССР по делу предателя Берия и его сообщников», «Изменники родины понесли заслуженную кару» и т.п.

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8211/

Источник: Шакко



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