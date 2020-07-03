 

Ростехнадзор назвал «тревожными» показатели аварийности на объектах «Норникеля»

03.07.2020, 19:16, Новости дня

Аварийность на объектах «Норникеля» может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3, заявили в Ростехнадзоре по итогам внеплановой проверки компании НТЭК (входит в группу «Норникель»).

«В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная. Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Работ по исправлению выявленных нарушений недостаточно, необходимо создать детальный план действия по исправлению ситуации, уверены в Ростехнадзоре. Там предложили внедрить цифровые проекты Ростехнадзора, направленные на прогнозирование рисков.

«С учетом обсуждения, было решено существенно доработать проект соглашения о взаимодействии, наполнив рамочный договор практическими пунктами, и подписать его после представления плана ПАО «Норильский никель» по комплексному урегулированию ситуации», – сообщил Ростехнадзор, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».



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