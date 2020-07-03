 

Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором

03.07.2020, 19:15, Новости дня

Для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС (Международной космической станции).

Для этого маневра, как сообщили в РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

Они проработали около ста секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате этого высота орбиты МКС по предварительным данным увеличилась на 900 метров, рассказали в госкорпорации.

Там также добавили, что экипаж МКС (в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена) в настоящее время работает по запланированной программе, а обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полетами в подмосковном Королеве и в Хьюстоне (США).

Какой именно космический мусор угрожал безопасности МКС, в Роскосмосе не уточнили.



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