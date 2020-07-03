 

«Никто никогда не видел этих кадров»: Анна Плетнева впервые показала видеоролик со своей второй свадьбы

03.07.2020, 19:09, Разное

Анна Плетнева в личном микроблоге в Instagram продемонстрировала видеоролик со своей второй свадьбы. Певица подчеркнула, никто, кроме родных и близких, прежде не видел эту запись.
На опубликованных кадрах запечатлена еще юная артистка, которая выглядит очень счастливой. Анна Плетнева отметила, всегда старается оберегать свое личное пространство, и в показанных кадрах нет ничего лишнего, однако именно в этот день она пожелала поделиться с подписчиками частичкой важного для нее события. Исполнительница в описании под видео удивилась, как могла она забыть сделать макияж в такой день.

За короткое время публикации видеоролик просмотрели более 349 тысяч пользователей Сети. Поклонники певицы откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Как трогательно», «Самая красивая невеста», – умилялись фолловеры. Подписчики пожелали артистке любви и счастья, отметив, что ей «косметика не нужна, поскольку она и так прекрасна».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Американская Империя в упадке. Что делать Канаде?

15.05 / Американские ученые установили, в каком возрасте женщины испытывают наибольшую потребность в сексе

16.04 / Кристина Орбакайте опубликовала архивный снимок молодых родителей

29.05 / Все на продажу: возлюбленная Илона Маска Граймс собирается выручить денег за свою душу

19.06 / На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти

04.05 / Вакцина уже есть?!

03.05 / Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой на фото в ярком купальнике

05.06 / Блогер-фармацевт Диденко выставила напоказ новую грудь: Скоро станет помягче

02.06 / Нейробиологи установили влияние иммунитета на социальное поведение

01.06 / Зарегистрировано первое лекарство для лечения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска