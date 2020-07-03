«Никто никогда не видел этих кадров»: Анна Плетнева впервые показала видеоролик со своей второй свадьбы

03.07.2020, 19:09, Разное

Анна Плетнева в личном микроблоге в Instagram продемонстрировала видеоролик со своей второй свадьбы. Певица подчеркнула, никто, кроме родных и близких, прежде не видел эту запись.

На опубликованных кадрах запечатлена еще юная артистка, которая выглядит очень счастливой. Анна Плетнева отметила, всегда старается оберегать свое личное пространство, и в показанных кадрах нет ничего лишнего, однако именно в этот день она пожелала поделиться с подписчиками частичкой важного для нее события. Исполнительница в описании под видео удивилась, как могла она забыть сделать макияж в такой день.

За короткое время публикации видеоролик просмотрели более 349 тысяч пользователей Сети. Поклонники певицы откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Как трогательно», «Самая красивая невеста», – умилялись фолловеры. Подписчики пожелали артистке любви и счастья, отметив, что ей «косметика не нужна, поскольку она и так прекрасна».