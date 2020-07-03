 

Мнение: Эрих Мария Ремарк о своем творчестве

03.07.2020, 19:07, Разное

Писатель Эрих Мария Ремарк и его живое интервью 1962-го года.
Само интервью на немецком, субтитры русские.

Ремарк безусловно отличный писатель, роман "На западном фронте без перемен", который прочитал в первый раз в 9-м классе произвели неизгладимое впечатление. В более зрелом возрасте он производит не менее мощное впечатление.
Примечательно, что сам Ремарк в своем интервью отмечает, что несмотря на целую серию отличных романов, вроде "Возвращения", "Черного обелиска" и "Трех товарищей", уровень "На западном фронте без перемен" ему так и не удалось достигнуть.
Мне всегда казалось, что сила этой книги как раз в той простоте, с которой показана безжалостная рутина войны, далекой от пафоса и пропаганды. Причем она была написана представителем того поколения, о котором говорили, что после той бойни, "у него не осталось великих слов". Ремарк смог подобрать эти слова и они подкупают своей честностью.

PS. На заглавной фотографии Ремарк в 1917-м году. Фото колоризированное.

Источник: Colonel Cassad



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