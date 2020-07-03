ВC Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в насилии

03.07.2020, 19:06, Разное

…над полуторагодовалой дочерью.

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор Бугульминского городского суда в отношении 27-летнего Сергея Кукушкина, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом «Новой газете» сказала супруга подсудимого Анна Милкова. Никаких подробностей решения суда она не знает, так как ни ее, ни мужа на процессе не было.

«Нам несколько дней назад позвонили и сказали, что заседание состоится 7 июля. А вчера позвонили, и сказали, что 3-го. Приехать в Казань мы не смогли. Что касается решения суда, то оно вызывает возмущение: никаких доказательств вины Сергея нет», — пояснила Милкова «Новой газете». Женщина также подчеркнула, что не знает, какой адвокат представлял интересы ее мужа в суде: адвоката по соглашению у Сергея Кукушкина нет.

Адвокат Салават Раупов, защищавший Кукушкина в Бугульминском суде, сообщил, что также не был на заседании: в Бугульме он работал как адвокат по назначению. По мнению Раупова, в первой инстанции невиновность подсудимого была доказана.

Старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев пообещал прокомментировать ситуацию позже.

Об оправдательном приговоре Сергею Кукушкину стало известно 27 июня 2020 года. СМИ писали, что гражданин признался в надругательстве над собственной полуторагодовалой дочерью, но, несмотря на это, был оправдан судом. Сам Сергей Кукушкин в разговоре с «Новой газетой» заявил, что не насиловал дочь, и никогда не признавался в этом. По словам мужчины, он просто неаккуратно попытался поменять ребенку памперс.

«Новая газета» готовит собственное расследование инцидента в Бугульме.

Иван Жилин

спецкор