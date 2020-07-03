 

Самолеты Северного флота провели полет над Баренцевым и Норвежским морями

03.07.2020, 18:53, Новости дня

Российские Ту-142 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Три самолета противолодочной авиации Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики. Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тыс. километров», – передает ТАСС сообщение СФ.

На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские F-16 с авиабазы в Исландии.

В марте командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.



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