Стоматологи рассказали, о каких заболеваниях может сигнализировать состояние языка

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03.07.2020, 18:53, Разное

Стоматологи из Австралии рассказали, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать наличие белых пятен и воспаленных комков на языке. Эксперты советуют для профилактики заболеваний регулярно ухаживать за ротовой полостью.
Специалисты отметили, возникновение белых пятен на языке происходит из-за недостаточной гигиены, курения или регулярного употребления спиртных напитков. Если в течение двух недель ежедневной чистки языка задней стороной зубной щетки налет не исчезает или не уменьшается его количество, стоматологи рекомендуют проконсультироваться с врачом. Белые пятна и шишки на языке способна вызывать дрожжевая инфекция, а также лейкоплакия, возникающая из-за табака или алкоголя. Язык розового цвета может сигнализировать о плохой реакции вкусовых рецепторов на конкретную пищу, стрессе, дефиците фолиевой кислоты или витамина B12, а ярко-земляничного цвета – о присутствии острого фарингита или скарлатины. Крошечные комочки на языке могут быть язвами или герпесом.

Стоматологи рекомендуют чистить зубы и язык два раза в день, отказаться от курения и сахара, пить много воды, чтобы избежать сухости во рту.



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