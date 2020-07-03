Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки
03.07.2020, 18:53, Новости дня
Задержан следователь центрального аппарата Следственного комитета РФ по подозрению в получении взятки, сообщили в СК.
«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подозреваемому предъявили обвинение, подготовлено ходатайство о его аресте.
Мужчину задержали совместно с сотрудниками ФСБ. Дело расследует Главное следственное управление СК о ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»).
В мае в Петербурге следователя полиции по особо важным делам задержали у здания регионального главка МВД при получении транша взятки.
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