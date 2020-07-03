Мнение: Выдают наглую ересь за правду

03.07.2020, 18:31, Разное

От зла жди только зло – эта связка никогда не подводила тех, кто отказывался блюсти закон, зарабатывал себе имя на нечестных и грязных делах и выпячивал свои «достижения», будто пивной живот. А крыть-то, как, впрочем, и всегда, нечем.

Нравятся мне такие персонажи, которые сначала уедут в «теплые и уютные» заграницы, зароют свои носы в пушок, а потом оттуда, со своей подушки безопасности, выпускают в сторону родины пулеметные очереди действий и высказываний, источающих ненависть.

Всё им не так: и выборы не такие, и президент плохой, и коррупция, и расслоение на богатых и бедных… А тут еще и повод выдался хороший – плебисцит по изменениям в главный документ страны (читать: чистое поле для провокаций и смуты со стороны россиян с проамериканскими взглядами и пачкой гражданств других государств).

Так называемые «наблюдатели» из «Голоса», работающие под началом и за деньги Ходорковского, не поленились сначала сочинить почти две тысячи фейковых нарушений на избирательных участках (да-да, буквально взять все эти «подбросы» из воздуха и даже составить «Карту нарушений», в которую данные об этих самых нарушениях вносились ДО самого голосования), а затем аккуратно скомпоновать всё это добро в нечто под названием «доклад». Теперь дело за малым: растиражировать сей «подвиг на благо России» во всех пролиберальных СМИ страны, которые только и делают, что выжидают промахов со стороны власти.

Кстати, давайте не будем забывать о том, в чьих интересах работает «Голос» и откуда в руки работничков этой организации стекаются деньги.

А если забыли, то вот вам три буквы, которые объясняют и логику их поступков, и желание представить Россию в самом худшем свете: С Ш А.