 

Вынесен приговор жарившим шашлык на Вечном огне петербуржцам

03.07.2020, 18:16, Новости дня

Кронштадтский районный суд ограничил свободу на два года местному жителю, который пожарил шашлык на Вечном огне в Кронштадте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Поликарпов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктов «а» ч.2 ст.244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», – передает РИА «Новости» сообщение объединенной пресс-службы судов.

При этом виновник раскаялся в содеянном.

Кроме того, по информации суда, две девушки, которые тоже принимали участие в жарке шашлыка на Вечном огне, оштрафованы судом на 15 тыс. рублей каждая.

Напомним, в конце мая ночью к мемориалу подъехала машина Skoda Octavia, из которой вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника Вечного огня над братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте.



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