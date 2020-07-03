 

Зеленская выздоровела от COVID-19 – Офис президента

03.07.2020, 18:06, Новости дня

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

“Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома”, – говорится в сообщении.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Однако 16 июня ее госпитализировали с  двусторонней полисегментарной пневмонией.

Из-за заражения супруги президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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