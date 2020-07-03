Стало известно, кто будет выполнять обязанности главы НБУ после увольнения Смолия

03.07.2020, 18:06, Новости дня

После увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ) исполняющим обязанности председателя НБУ будет первый заместитель Екатерина Рожкова. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

“После увольнения Смолия исполняющей обязанности главы Национального банка Украины является первый заместитель председателя Рожкова”, – говорится в сообщении.

🚩 Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади Голови Національного банку України. «Я прийняв важке, але необхідне… Posted by Національний банк України on Reede, 3. juuli 2020

Рожкова с 2015 года работает в НБУ. С июня 2018 года занимает должность первого заместителя главы Нацбанка.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НБУ. Соответствующий проект постановления №3772, который 2 июля внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, поддержали 286 депутатов при минимально необходимых 226.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.