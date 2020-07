США намерены ввести санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

03.07.2020, 18:06, Новости дня

На этой неделе Конгресс США одобрил введение санкций против Китая в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Как сообщило издание The Hill, Палата представителей проголосовала за проект закона 1 июля, а Сенат – 2 июля. Документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Закон предусматривает введение санкций против китайских чиновников, которые подрывают автономию Гонконга, а также против банков, которые имеют с ними дело.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Пэт Туми (Республиканская партия) и Крис Ван Холлен (Демократическая партия).

После голосования в Сенате Туми написал в Twitter, что надеется на быстрое подписание закона Трампом.

“С нашим законопроектом Коммунистическая партия Китая узнает, что есть последствия за подавление свободы Гонконга”, – считает республиканец.

[email protected]’s and my bipartisan #HongKong Autonomy Act is now on its way to the president to be signed into law! With our bill, the CCP will learn there are ramifications for repressing Hongkongers’ freedom. President Trump should sign this bill ASAP. We #StandWithHongKong.

— Senator Pat Toomey (@SenToomey) July 2, 2020

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип “одна страна, две системы” и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон “после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года”.

После принятия закона госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он разрушает автономию региона. Дипломат отметил, что США не будут бездействовать, “когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть”.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле “одна страна, две системы”. Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля они возобновились.