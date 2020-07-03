«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает»

03.07.2020, 18:04, Разное

Путин — о радужном флаге на посольстве США в Москве.

Президент РФ Владимир Путин прокоментировал появление радужного флага на здании посольства США в Москве, сообщает РИА Новости.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», —

сказал президент. При этом Путин заявил, что в РФ нет дискриминации по признаку расы, сексуальной ориентации и религии.

Во время заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию также глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Путину на мороженое «Радуга», так как, по ее мнению, это пропаганда однополых отношений. «Это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому цвету и тому флагу, который вывешивали на посольства», — пояснила она (цитата по «Говорит Москва»).

Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, разделяющие «официальную позицию российской власти», подчеркнув, что они не должны действовать агрессивно. «За каждым не уследишь, где там какую этикетку кто придумал», — заявил при этом президент.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов сообщил «Говорит Москва», что не оскорблен мнением Лаховой.

«Радуга — это солнышко после дождя, это хорошее настроение. Наша радуга — это натуральные цвета, это вкусно, это четырехцветное мороженое. Насколько я знаю, у ЛГБТ-сообщества другие цвета, их больше», — рассказал он. Бениаминов, однако, отметил, что если будут созданы какие-либо законодательные или исполнительные акты, то компания им подчинится.

Радужный флаг появился на здании посольства США 25 июня, в День радужного флага. Через два дня его вывесили на здании посольства Британии. Свой жест дипломаты объяснили желанием выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в РФ и во всем мире. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства дать оценку вывешиванию флагов на зданиях дипмиссий.