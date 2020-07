Ученые рассказали, чем отличаются летние инфаркты от зимних

03.07.2020, 18:00, Разное



4

минуты

Статистика показывает, что инфаркты миокарда чаще случаются зимой. В новом исследовании ученые попытались разобраться, от чего зависит эта сезонность. Научная работа опубликована в Journal of the American Heart Association.

Ученые проанализировали данные 1113 человек, перенесших острый коронарный синдром – инфаркт миокарда или приступ нестабильной стенокардии. Стенокардия и инфаркт встречаются, когда количество крови, поступающей в сердце, становится недостаточным для нормальной работы органа. Обычно это происходит в результате атеросклеротического поражения коронарных артерий (они снабжают сердце кровью).

Авторы выделили среди участников исследования три группы в зависимости от состояния атеросклеротических бляшек в коронарных артериях: разрыв бляшки, эрозия бляшки или ее кальцификация. Любой из трех сценариев может приводить к инфаркту. В новом исследовании ученые описали различия между ними, которые не были известны раньше.

«Мы фокусировались на этих трех механизмах, чтобы увидеть, доминировали ли какие-то из них в определенный сезон. Как мы и ожидали, разница была», – сказал доктор Ик-Кьюнг Джанг (Ik-Kyung Jang), интервенционный кардиолог, директор Кардиологической лаборатории интегративной физиологии Массачусетской общей больницы (Cardiology Laboratory of Integrated Physiology and Imaging at Massachusetts General Hospital), ведущий автор исследования.

Ученые обнаружили, что разрыв бляшки чаще всего случался зимой, и реже – летом. Обычно это происходило с людьми, у которых зимой чаще повышалось артериальное давление. У «сердечников» с кальцификацией или эрозией атеросклеротических бляшек давление повышалось существенно реже.

Авторы исследования пишут, что разрыв атеросклеротической бляшки зимой может объясняться тем, что холод вызывает сокращение сосудов. На этом фоне повышенное артериальное давление может вызвать разрыв. Кроме того, роль могут играть респираторные инфекции, заболеваемость которыми растет зимой: они способствуют усилению воспаления.

Эрозия атеросклеротической бляшки оказалась «летним вариантом». Возможно, это связано с тем, что при жаркой погоде люди теряют много воды. В результате этого кровь становится более густой, это негативно влияет на внутреннюю оболочку сосудов.

Доктор Роберт Клонер (Robert Kloner), научный директор Института исследований сердечно-сосудистой системы в Институтах медицинских исследований Гентингтона (Cardiovascular Research Institute at Huntington Medical Research Institutes) ранее вместе с коллегами заявлял, что инфаркты чаще развиваются зимой.

Клонер указывает, что причиной более частых инфарктов в холодное время года могут быть и факторы образа жизни: изменение диеты, меньшая подвижность, курение в помещениях.

Джанг, автор нового исследования, уверен, что врачи должны рассказывать пациентам с высоким риском инфаркта (пожилых, с ожирением, больных диабетом, с гипертонией и высоким уровнем холестерина в крови), что зимой вероятность сердечно-сосудистой катастрофы больше.

«Если люди предпримут усилия, чтобы быть зимой в тепле, и будут достаточно пить летом, мы, возможно, станем реже сталкиваться с острым коронарным синдромом», – сказал Джанг.