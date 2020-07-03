Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца

03.07.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Хабибом Нурмагомедовым выразил глубокие соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец российского бойца UFC Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Известно, что отец бойца будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил.

Тренер Нурмагомедов родился в 1962 году. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.