Роспотребнадзор заявил о высоком потенциале развития пандемии нового свиного гриппа

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03.07.2020, 17:53, Новости дня

Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также пояснил, что исследования на культурах человеческих клеток, а также на хорьках показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем. Кроме того, вирус чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы. При этом иммунитет к сезонному гриппу не защищает от нового вируса.

«У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. Одновременно у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены. В лабораторных условиях пока не наблюдалось передачи вируса от человека к человеку», – добавил Лебедев.

Напомним, ученые в Китае обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что если новый свиной грипп, который недавно обнаружили китайские ученые, распространится, не нужно паниковать, а стоит к этому готовиться заранее.



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