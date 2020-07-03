Ученые: Открытый космос не является полностью бесшумным

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03.07.2020, 17:53, Разное

Учёные рассказали о передачи звука в вакууме космического пространства и отметили, что космос не является полностью бесшумным. Звук там распространяется иначе, чем на Земле и поэтому физически человек не способен его услышать.
В качестве доказательства исследователи привели фрагмент записи 2003 года, сделанной в обсерватории NASA Чандра. В галактике Персея на удалении 250 млн световых лет от Земли удалось записать звук на частоте, в миллиарды раз ниже, чем способен уловить человек. Причина заключается в наличии внушительного количества облаков газа и космической пыли, после столкновений звёздных систем и появлений сверхновых. Самыми же «громкими» среди всех небесных тел являются чёрные дыры, но даже в этом случае без специальной аппаратуры услышать их не представляется возможным. К тому же для изучения звуков в космосе используются рентгеновские обсерватории, фиксирующие звуковые колебания в пространстве с помощью снимков.

Эксперты объяснили, что физически при попадании человека в космическое пространство любые издаваемые им звуки, как и звуки из других источников, он не услышит. Несмотря на это, открытый космос это не совсем вакуумная среда, так как под этим понятием подразумевается полное отсутствие каких бы то ни было частиц. В космосе же они присутствуют повсеместно, просто расположены на большом удалении друг от друга, но для удобства всё пространство принято считать вакуумом.



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