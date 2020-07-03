 

Казахстан опроверг сообщение о создании вакцины от коронавируса из крови Назарбаева

03.07.2020, 17:53, Новости дня

Власти Казахстана опровергли шуточную заметку о разработке вакцины от коронавируса с помощью крови бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, который переболел COVID-19.

«Распространяемая в сети интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Н. А. Назарбаева не соответствует действительности. Уполномоченным органам дано поручение провести соответствующую экспертизу данного материала на предмет нарушения законодательства Республики Казахстан и принять все исчерпывающие меры по недопущению его дальнейшего распространения», – цитирует РИА «Новости» министерство информации и общественного развития Казахстана.

Ведомство попросило жителей страны не поддаваться недостоверным информационным сообщениям и доверять только официальным источникам. Там отметили, что за распространение заведомо ложной информации в Казахстане предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Ранее сатирическое издание «Панорама» опубликовало заметку о том, что в Казахстане якобы планируется разрабатывать вакцину от коронавируса на материалах крови Назарбаева. У каждого сообщения на сайте издания есть пометка: «Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Напомним, пресс-служба Назарбаева сообщала 18 июня, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. В пятницу Назарбаев вернулся к работе.



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