Ксения Собчак стала президентом России в новом проекте Максима Диденко “амроН”

03.07.2020, 17:42, Разное

В 2018 году Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ. И хотя в реальности пост главы государства телеведущая и журналист пока так и не заняла, несколько дней назад ей предоставилась возможность занять его на экране. В новом проекте театрального режиссера Максима Диденко “амроН” она уже пять лет как правит страной. На дворе 2030-й год, экранная Ксения Анатольевна легализовала проституцию и экспорт наркотиков, распустила всех чиновников, а страной управляет посредством православной нейросети под названием “амроН”. С дебатов Собчак с Никитой Кукушкиным – актер играет на проекте лидера группировки “Псы Божьи” Федора Кукушку – и начинается первая серия онлайн-сериала Диденко.

Максим Диденко и Ксения Собчак Фото со съемок проекта “амроН”

“амроН” – первый веб-сериал (и первый сериал вообще) в творческой карьере Максима Диденко, эдакий срез из параллельной вселенной “Нормы” Владимира Сорокина. К слову, театральная адаптация именно этой книги и стала последним громким проектом Максима Диденко, сделанным до пандемии коронавируса: премьера этой постановки Театра на Малой Бронной прошла осенью прошлого года. Также он известен по таким спектаклям как “Чапаев и пустота”, “Хармс.Мыр”, “Цирк” и “Идиот”. В своем первом опыте сериального формата режиссер возвращается к понятиям “нормы” и “нормальности”, заявленным в романе Сорокина, и применяет их к реалиям нашей жизни – во всех плоскостях, от политической до метафизической. Дата премьеры проекта – следующий день после голосования по поправкам в Конституцию, – выбрана не случайно:

Сериал “амроН” – это реакция на все, что происходит вокруг, а запуск проекта сразу после дня голосования – это реакция на все, что происходит вокруг Конституции. Референдум, предвыборная кампания, убогие ролики про геев, многочисленные истории про подбросы наркотиков – именно эту вселенную преломляет в себе “амроН”. При этом команда решила, что не будет выходить с премьерой перед голосованием, чтобы продукт не был истолкован как элемент пропаганды, а стал анализом и рефлексией всего произошедшего. “амроН” – искаженное зеркало современной России,

– говорит режиссер.

Ксения Собчак

На вопрос же о том, была ли у него на примете другая кандидатура на роль президента России в “амроН”, Диденко отвечает так:

Других кандидатур не было. Потому что она и только она.

Сценарист проекта Евгений Мандельштам также комментирует этот выбор:

Идея пригласить Ксению пришла всей рабочей группе. Как только команда приступила к написанию сценария эпизода про политические дебаты, сразу стало понятно, что нужен ключевой персонаж. И мы решили, что Ксения идеально бы подошла на эту задачу. Потребовалось несколько месяцев на то, чтобы организовать встречу, потом ждали какое-то время ее решения. И это того стоило – Ксения Анатольевна привнесла в проект реалистичность происходящего, проложила мост между вымышленной вселенной – и реальной.

Никита Кукушкин Ксения Собчак Максим Диденко

Ксения Собчак и Никита Кукушкин – не единственные актеры, задействованные на проекте. В следующих эпизодах веб-сериала (а сейчас на YouTube можно посмотреть уже три выпуска) в фокусе внимания будут другие персонажи: Роза Хайруллина, Василий Михайлов, Александр Горчилин… Хронометраж всех серий разный – от 10 до 40 минут, а все они доступны онлайн совершенно бесплатно. Каждый эпизод снимался отдельно при поддержке продюсерской компании Daily Heroes Media, и понятия сезона у этого проекта не будет. Создатели “амроН” также подчеркивают, что не старались превращать сериал в некое политическое высказывание.

Мы не политики, политикой должны заниматься люди, которые имеют специальное образование или желание. Мы же просто демонстрируем социальную реакцию на то, что происходит вокруг, а самое главное – у нас есть желание обсудить с нашей аудиторией новый общественный договор, заключенный между людьми и властью,

– говорит продюсер Алексей Мазур.

Фото со съемок проекта “амроН”