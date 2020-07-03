 

Певица-мультяшка: 13-летняя дочь Глюк’oZы два года скрывала свою музыкальную деятельность

03.07.2020, 17:42, Разное

Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников, сообщив о том, что ее дочь Лидия занимается музыкальной деятельностью. Казалось бы, для такой творческой семьи это не нонсенс, если бы не один факт – девушка уже два года записывает треки в качестве певицы, скрываясь под мультяшной маской и псевдонимом Lidus.

Наталья Чистякова-Ионова с дочкой ЛидойСегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились. Никогда не думали, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поет, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни “Петарда”, где мы открыли лицо Lidus! У нее есть уже крепкая фан-поддержка. Еще не армия, но они точно смогут за нее постоять! Мне как маме очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И, поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья. Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь – быть в музыке и создавать ее для людей. Вперед, любимая петарда, ты знаешь, мы всегда рядом!- написала в Instagram Глюк’oZа, которая начинала карьеру, также скрываясь за рисованным персонажем. Клип на песню “Петарда” опубликовала на своей странице и сама Лидия, рассказав историю своего становления как артиста:

Год назад меня выгнали из школы после 6 лет учебы там… Не за то, что я плохо училась или с кем устроила драку, просто за то, что я не соблюдала дресс-код и слишком часто задавала вопросы о том, для чего существуют разные правила. Просто я такой человек, мне надо понять, чтобы принять… А если мне говорят “делай, как сказано” без объяснений, то тут я и сама себя боюсь. После этого пришлось пару месяцев походить в школу рядом с домом, пока не попала туда, куда я очень хотела, где нам разрешают творить и быть собой. В общем, год я училась жить по-новому, искала друзей, плакала, смеялась, меняла цвет волос, ругалась с родителями и учителями, не спала ночью, потом спала сутками… Песня “Петарда” про мое состояние в это время. Про то, что творилось и творится в моей голове, и про то, во что я верю и чувствую!

Стоит отметить, что в арсенале Lidus, помимо “Петарды”, еще три песни – “Перово”, “Ищу другую”, “Весна”.



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