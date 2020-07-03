Трамп посетит гору Рашмор накануне Дня независимости США

03.07.2020, 17:37, Новости дня

Президент Дональд Трамп отправится в пятницу на гору Рашмор, расположенную в Южной Дакоте, чтобы принять участие в празднике по случаю Дня независимости США, на который, по данным Reuters, должны собраться около 7500 человек.

Президент планирует посмотреть на салют в честь праздника, который будет устроен на фоне знаменитого гигантского барельефа со скульптурными портретами президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, высеченного в гранитной породе горы Рашмор.

Последний раз салют у горы Рашмор состоялся в 2009 году. Фейерверки в честь Дня независимости здесь отменили из-за высокой вероятности пожара в лесах, окружающих гору. Однако Дональд Трамп выступил за возобновление традиции проведения праздничного салюта, а власти Южной Дакоты эту идею поддержали, объяснив это тем, что за последние 11 лет лесные массивы, окружающие гору Рашмор, укрепились, а технология производства фейерверков значительно продвинулась вперед.

Американские индейцы, которые, по сведениям Reuters, cобираются устроить акцию протеста во время визита Трампа, раскритиковали президента за решение устроить праздник в священном для них месте.

Местные власти заявили, что не планируют следить за тем, чтобы посетители праздника соблюдали требования социального дистанцирования или носили маски. Тем не менее, все желающие смогут получить у организаторов бесплатные маски.

Кристи Ноэм, губернатор Южной Дакоты, член Республиканской партии, сказала в интервью Fox News на этой неделе, что если у кого-то есть опасения относительно заражения коронавирусом при посещении праздника, то эти люди «могут остаться дома».

В Твиттере Национального демократического комитета (DNC) на этой неделе появился пост, в котором говорилось, что Трамп неуважительно относится к американцам индейского происхождения, а сам факт его поездки на гору Рашмор является «прославлением превосходства белой расы». Позже твит был удален.

По крайней мере два президента, изображенные на барельефе – Вашингтон и Джефферсон – были рабовладельцами.

Представители DNC не ответили на просьбу Reuters объяснить причины удаления твита.

4 июля президент примет участие в праздновании Дня независимости в Вашингтоне.

Проект «Гора Рашмор»

До колонизации Америки гора Рашмор являлась священным местом для обитавших здесь индейских племен лакота, и первоначально называлась «Шесть праотцов» или Гора Ягуара. В 1930 году гору назвали в честь Чарльза Рашмора, бизнесмена, который в 1885 году организовал первую экспедицию в район горного массива Блэк-Хиллс.​

Работы по созданию мемориала с изображением четырех президентов велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. По словам Борглума, создавая барельеф, он хотел не только прославить имена президентов, но и напомнить о высоких идеалах, которые каждый из них принес в жизнь американцев.

Как говорил сам скульптор, Джордж Вашингтон был выбран потому, что он привел страну к демократии, Томас Джефферсон принял Декларацию независимости, Авраам Линкольн положил конец рабовладению, а Теодор Рузвельт способствовал строительству Панамского канала.