Путин пообещал поддержку лишившимся вкладов россиянам

03.07.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на заседании с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон, поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.

«Давайте это проработаем. Я согласен. Там существует действующее законодательство – выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм, но если такая проблема существует, я это услышал, давайте это проработаем», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

На встрече с президентом депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг рассказал о проблеме 192 тыс. граждан, потерявших своих вклады в банках, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.