 

Путин пообещал поддержку лишившимся вкладов россиянам

03.07.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на заседании с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон, поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.

«Давайте это проработаем. Я согласен. Там существует действующее законодательство – выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм, но если такая проблема существует, я это услышал, давайте это проработаем», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

На встрече с президентом депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг рассказал о проблеме 192 тыс. граждан, потерявших своих вклады в банках, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Саммит “Восточного партнерства” перенесли на вторую половину 2020 года – СМИ

20.05 / ТРЦ в Киеве могут открыть после возобновления работы метро

04.06 / Дуров отреагировал на идею разблокировать Telegram в России

05.05 / В Британии продажи автомобилей упали до послевоенных значений

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

11.06 / Видео: Определился главный соперник Лукашенко

09.05 / DP – пандемия коронавируса обнажила соперничество государств на мировой арене

11.04 / Консульство США в Гуанчжоу сообщило о дискриминации афроамериканцев со стороны властей

08.05 / Москва и Гавана подтвердили стремление расширять сотрудничество

21.05 / Кроссовер Changan CS35 Plus получит новый двигатель в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска