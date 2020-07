В Минобороны РФ раскрыли вранье Болтона о диалоге с Шойгу

03.07.2020, 17:30, Новости дня

Экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге исказил информацию о диалоге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ДРСМД, сообщил замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Российское военное ведомство обратило внимание на опубликованные мемуары Болтона, в которых он рассказал о ситуации по ДРСМД и обсуждении этого вопроса с Шойгу, передает ТАСС.

«В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события», – сообщил Фомин.

В мемуарах Болтон заявил, что РФ якобы поддержала «американские рассуждения» об утрате актуальности ДРСМД в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая, отметил генерал-полковник.

«Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения РФ в нарушении соглашения беспочвенные», – подчеркнул Фомин.

Тезис Болтона о повышении угрозы со стороны КНР является искажением, добавил он.

«Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД», – отметил замглавы ведомства.

Фомин добавил, что стратегическое партнерство РФ и Китая «вызывает изжогу» у бывшего американского чиновника. При этом он добавил, что отношения Москвы и Пекина достигли самого высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) президент США Дональд Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Болтон заверил, что Трамп действительно задавал вопросы, является ли Финляндия частью России, и полагал, что Венесуэла входит в США.