 

Urals обновила рекорд по величине премии к Brent

03.07.2020, 17:30, Новости дня

Стоимость российской экспортной нефти Urals на нынешней неделе обновила рекорд по величине премии к эталонной марке Brent, сообщило международное ценовое агентство Argus.

Стоимость российского сорта нефти выросла на 0,08 доллара, до 44,6 доллара за баррель, передает ТАСС.

По прогнозам Argus, стоимость Urals во втором полугодии может достичь 45 долларов за баррель, а к концу 2020 года – 48 долларов за баррель.

Премия прогнозируется в размере около одного доллара за баррель в третьем квартале и паритет в конце года.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель, до уровня накопления дополнительных доходов.

Напомним, в начале лета был установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent за всю историю наблюдений.



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