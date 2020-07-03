Мнение: А я знал. Ефремов не виноват.

03.07.2020, 17:28, Разное

Тут новость прошла в СМИ 🙂

Изображение взято с сайта news.mail.ru

Лента сообщила что «Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП».

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал «Москве 24» его адвокат Эльман Пашаев.

Ну вот и славненько. Освободить, извиниться, наградить, чем нибудь. Человек считает себя невиновным. Как же можно судить «невиновного человека».

По словам защитника, актер данное преступление не совершал, а его фразу о готовности «платить» он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался.

А мы то и не знали. Это автомобиль Ефремова виноват. Тут же чётко написано, что не сам Ефремов, а «в ДТП участвовал автомобиль Ефремова». Вот «автомобиль Ефремова» и надо судить.