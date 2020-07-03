Самые захватывающие литературные сериалы этого лета

03.07.2020, 17:23, Разное

Совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес “Дни.ру” сделали подборку самых увлекательных

книжных сериалов этого лета. Подписывайтесь, читайте, и будем вместе ждать

новой серии.

“Черная

полоса. Наша жизнь изнутри” Джейк и Элис Бьёрн

Джейк и Элис влюблены и мечтают начать жизнь в новой стране. У них

большие планы, но все идет совсем не так, как было задумано. С работой не

клеится, долги растут, а силы искать решение все новых и новых проблем тают с

каждым днем. Но если сами они не возьмутся за дело, то окажутся на самом дне.

Авторы честно и без прикрас рассказывают о происходящем в их жизни прямо

сейчас, летом 2020 года. Книга больше похожа на беседу по душам со старым

другом: откровенно, увлекательно и очень жизненно.

“Будем как

боги” Олег Рой

Литературный сериал “Будем как боги”, который выходит в сервисах

ЛитРес и MyBook, – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежат

современные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способные

привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериал

рассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в один

момент могут стать ничем, уступив только одному желанию – желанию выжить. Роман

является сиквелом известной дилогии Олега Роя “Страх” и будет состоять из трех

частей: “Алхимик”, “Некромант” и “Американские боги”.

“Трое в

карантине” Антон Чиж и Команда

Авторы описывают проект как “незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровой

действительности”. Детективный сериал о приключениях трех подруг будет состоять

из нескольких частей: “Пульчелла”, “Не совершай ошибку” и главы “Маленькая

трагедия”. Первая история повествует о Варваре, оказавшейся в период вспышки

пандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив.

Девушке никто не верит, полиция отказывается реагировать на вызовы, а перебои со

связью и ситуация с вирусом только увеличивают стресс. Сможет ли героиня

разобраться в происходящем и остаться живой и невредимой?

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“К’ахана.

Племя изгоев” Ню Бейли

Отец Кириака суровый и жестокий вождь племени. Юноша всегда

считал, что следующим вожаком будет его брат, унаследовавший характер и хватку

властного родителя. Но случилось непредвиденное: на их племя напали хищники, и

правление перешло к Кириаку. Молодой человек пытается собраться с духом и

понять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили, но времени для

раздумий очень мало. Получится ли у него стать вождем или стоит уступить эту

роль более сильному кандидату?

“Питеру:

“Я без нее”” Янина Таждынова

Костя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Она – дизайнер украшений,

он – менеджер в ивент-агентстве. Их дни наполнены любовью друг к другу и

городу, благодаря которому они встретились. Кажется, счастью не будет конца. Но

однажды Костя случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание с

которой очень болезненно переживал. Он знает,

что лучше с ней не общаться, иначе обязательно впутается в неприятности, но

ничего не может с собой поделать. Как эта неожиданная встреча изменит привычную

и понятную жизнь главных героев?

“Куриный

бульон для души. 101 лучшая история” Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми

Ньюмарк

Порой у каждого из нас случаются дни, когда все из рук вон,

настроение на нуле и единственное чего хочется, так это чтобы кто-то понимающий

побыл рядом, обнял и просто сказал “Все будет хорошо!”. Вот именно для таких

дней и создана эта аудиокнига. Одна из лучших студий озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора выпустили сборник по-настоящему

душецелительных историй. Трогательные, добрые, романтичные рассказы вдохновят,

успокоят и подарят надежду, что все обязательно наладится.

“Источник

неприятностей – 2” Кристина Воронова

Продолжение истории про двух девушек, которые познакомились на

стажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоре

выясняют, что все происходит по правде, и втягиваются в происходящее. Во второй

части романа героини продолжают ловко решать волшебные рабочие вопросы, параллельно

устраивая свою личную жизнь. Особенно понравится любителям магических историй.