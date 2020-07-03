Самые захватывающие литературные сериалы этого лета
03.07.2020, 17:23, Разное
Совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес “Дни.ру” сделали подборку самых увлекательных
книжных сериалов этого лета. Подписывайтесь, читайте, и будем вместе ждать
новой серии.
“Черная
полоса. Наша жизнь изнутри” Джейк и Элис Бьёрн
Джейк и Элис влюблены и мечтают начать жизнь в новой стране. У них
большие планы, но все идет совсем не так, как было задумано. С работой не
клеится, долги растут, а силы искать решение все новых и новых проблем тают с
каждым днем. Но если сами они не возьмутся за дело, то окажутся на самом дне.
Авторы честно и без прикрас рассказывают о происходящем в их жизни прямо
сейчас, летом 2020 года. Книга больше похожа на беседу по душам со старым
другом: откровенно, увлекательно и очень жизненно.
“Будем как
боги” Олег Рой
Литературный сериал “Будем как боги”, который выходит в сервисах
ЛитРес и MyBook, – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежат
современные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способные
привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериал
рассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в один
момент могут стать ничем, уступив только одному желанию – желанию выжить. Роман
является сиквелом известной дилогии Олега Роя “Страх” и будет состоять из трех
частей: “Алхимик”, “Некромант” и “Американские боги”.
“Трое в
карантине” Антон Чиж и Команда
Авторы описывают проект как “незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровой
действительности”. Детективный сериал о приключениях трех подруг будет состоять
из нескольких частей: “Пульчелла”, “Не совершай ошибку” и главы “Маленькая
трагедия”. Первая история повествует о Варваре, оказавшейся в период вспышки
пандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив.
Девушке никто не верит, полиция отказывается реагировать на вызовы, а перебои со
связью и ситуация с вирусом только увеличивают стресс. Сможет ли героиня
разобраться в происходящем и остаться живой и невредимой?
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“К’ахана.
Племя изгоев” Ню Бейли
Отец Кириака суровый и жестокий вождь племени. Юноша всегда
считал, что следующим вожаком будет его брат, унаследовавший характер и хватку
властного родителя. Но случилось непредвиденное: на их племя напали хищники, и
правление перешло к Кириаку. Молодой человек пытается собраться с духом и
понять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили, но времени для
раздумий очень мало. Получится ли у него стать вождем или стоит уступить эту
роль более сильному кандидату?
“Питеру:
“Я без нее”” Янина Таждынова
Костя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Она – дизайнер украшений,
он – менеджер в ивент-агентстве. Их дни наполнены любовью друг к другу и
городу, благодаря которому они встретились. Кажется, счастью не будет конца. Но
однажды Костя случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание с
которой очень болезненно переживал. Он знает,
что лучше с ней не общаться, иначе обязательно впутается в неприятности, но
ничего не может с собой поделать. Как эта неожиданная встреча изменит привычную
и понятную жизнь главных героев?
“Куриный
бульон для души. 101 лучшая история” Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми
Ньюмарк
Порой у каждого из нас случаются дни, когда все из рук вон,
настроение на нуле и единственное чего хочется, так это чтобы кто-то понимающий
побыл рядом, обнял и просто сказал “Все будет хорошо!”. Вот именно для таких
дней и создана эта аудиокнига. Одна из лучших студий озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора выпустили сборник по-настоящему
душецелительных историй. Трогательные, добрые, романтичные рассказы вдохновят,
успокоят и подарят надежду, что все обязательно наладится.
“Источник
неприятностей – 2” Кристина Воронова
Продолжение истории про двух девушек, которые познакомились на
стажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоре
выясняют, что все происходит по правде, и втягиваются в происходящее. Во второй
части романа героини продолжают ловко решать волшебные рабочие вопросы, параллельно
устраивая свою личную жизнь. Особенно понравится любителям магических историй.
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