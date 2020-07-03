 

Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала “Кухня. Война за отель”: Новые лица будут

03.07.2020, 17:23, Разное

Артистка
отметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируют
выпустить теленовеллу “Кухня. Война за отель” на экраны уже осенью.

Елена
Ксенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкома
появится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектах
под эгидой “Кухни”. “Новые лица будут”, – заинтриговала поклонников Елена.

Ксенофонтова
добавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новые
эпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевые
персонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.

О сюжете
продолжения ленты “Кухня. Война за отель” актриса говорить отказалась. Знаменитость
назвала себя суеверным человеком: “В этом смысле из меня мало что можно
вытянуть”.

Ранее стало известно, что съемки продолжения “Кухни” проходят
в павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работают
киностудии “Арт Пикчерс Вижн” и “Блэк Бокс Продакшн”.

По словам заместителя
генерального директора по производству “СТС Медиа” Максима Рыбакова, съемки проходят
в условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы.
Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.

Все
работники площадки регулярно сдают тесты
на COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной
защиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.



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