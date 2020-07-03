Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала “Кухня. Война за отель”: Новые лица будут

03.07.2020, 17:23, Разное

Артистка

отметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируют

выпустить теленовеллу “Кухня. Война за отель” на экраны уже осенью.

Елена

Ксенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкома

появится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектах

под эгидой “Кухни”. “Новые лица будут”, – заинтриговала поклонников Елена.

Ксенофонтова

добавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новые

эпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевые

персонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.

О сюжете

продолжения ленты “Кухня. Война за отель” актриса говорить отказалась. Знаменитость

назвала себя суеверным человеком: “В этом смысле из меня мало что можно

вытянуть”.

Ранее стало известно, что съемки продолжения “Кухни” проходят

в павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работают

киностудии “Арт Пикчерс Вижн” и “Блэк Бокс Продакшн”.

По словам заместителя

генерального директора по производству “СТС Медиа” Максима Рыбакова, съемки проходят

в условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы.

Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.

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работники площадки регулярно сдают тесты

на COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной

защиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.